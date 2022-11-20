لليوم 21 على التوالي: العيساوي يواصل معركته ضد السجان

يواصل الأسير سامر العيساوي (43 عاماً) من قرية العيساوية/القدس المحتلة اليوم الأحد 20/11/2022، إضرابه عن الطعام لليوم 21 على التوالي.

ويطالب العيساوي باسترداد جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الأسير العيساوي محكوم بالسّجن 30 عامًا، وكان قد أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" وأعاد الاحتلال اعتقاله كما وأعاد بحقّه حكمه السابق، ويقبع اليوم في زنازين سجن "ريمون"، علماً أن الأسير العيساوي تعرض لعملية قمع بسجن "النقب" في قسم 25، في تاريخ الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري