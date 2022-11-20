رسالة مؤثرة من بنزيمة بعد غيابه عن مونديال قطر

أعلن المنتخب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الأحد، غياب نجمه كريم بنزيمة، عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، إصابته في العضلة الرباعية للفخذ اليسرى.

ووجّه قائد ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير منتخب بلاده، أكد من خلالها أنه فكّر في قرار مغادرة معسكر المنتخب الفرنسي، ليفسح المجال أمام لاعب آخر يمكنه تقديم الإضافة للتشكيلة التي ستدخل حملة الدفاع عن اللقب المحقق قبل أربع سنوات بمونديال روسيا.

ونشر المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رسالة جاء فيها: "في حياتي لم أستسلم قطّ، ولكن الليلة فكّرت في مصلحة الفريق كما كنت أفعل دائماً".

وأضاف اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" أخيراً: "لهذا السبب سأترك مكاني للاعب آخر يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق مشوار جيد بكأس العالم، أشكركم على كل رسائل الدعم".

وشكّلت إصابة بنزيمة صدمة كبيرة لمدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، إذ أوضح في تصريحات لحساب المنتخب الفرنسي عبر "تويتر"، قائلاً: "أنا حزين على كريم للغاية، لقد جعل كأس العالم هدفاً رئيسياً. على الرغم من هذه النكسة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي كل الثقة ببقية لاعبي الفريق، سنفعل كل شيء لنواجه التحدي الذي ينتظرنا".

وتسمح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لديشان باختيار لاعب آخر ليحل محل بنزيمة، لكن بشرط أن يكون ذلك قبل 24 ساعة من أولى مباريات منتخب "الديوك" في مونديال قطر.

وسيواجه رفقاء الموهبة الشابة، كيليان مبابي، الثلاثاء القادم، المنتخب الأسترالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، على أن يلاقي "الديوك" منتخب الدنمارك في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر ذاته، قبل ختام الدور الأول بمواجهة المنتخب التونسي بعد أربعة أيام.