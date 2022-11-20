الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال وهو أقدم أسير في العالم

يدخل الأسير نائل البرغوثي اليوم عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم وأكثر أسير يقضي أعوامًا داخل سجون الاحتلال

وأمضى البرغوثي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل.

وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.

وتوالت على الساحة الفلسطينية والعالميّة أجيال ومتغيرات كبيرة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي" حكمه مؤبد و(18) عامًا.