المرور بغزة: وفاة وإصابتان بـ 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، عن وفاة طفلة وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفلة (سارة آدم الأسطل) تبلغ من العمر عاماً وسبعة أشهر من سكان خان يونس، توفيت متأثرة بجروح خطيرة جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة من نوع "فلوكس واجن" قرب مسجد الصفوة بمنطقة السطر بالمحافظة.

وأوضحت، أن 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وإصاباتنا واحدة بجروح متوسطة، والأخرى بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 5 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث