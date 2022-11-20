كأس العالم 2022 ينطلق اليوم في قطر لأول مرة في دولة عربية

تنطلق اليوم الأحد 20/11/2022 منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت فلسطين، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ستاد البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويسع لـ60 ألف متفرج.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم غدا الإثنين، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالاتفاق مع المسؤولين القطريين، قرروا في وقت سابق تقديم موعد الافتتاح يوم واحد، ليقام فيه أول مواجهة للبلد المستضيف للبطولة، ويتماشى القرار مع ما أقره فيفا من قبل خلال النسخ الأربع الأخيرة من المونديال بمنح شرف افتتاح البطولة للبلد المستضيف، حيث كان المتعارف عليه قبلها أن يفتتح بطل المونديال المباراة الأولى للمسابقة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الماضية، عن الحكم الذي سيدير مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخبي قطر والإكوادور، حيث تم إسناد المهمة للإيطالي دانيلي أورساتو ليدير اللقاء مساء اليوم، ويعتبر أورساتو (47 عاما) هو الحكم الإيطالي الوحيد المتواجد في بطولة كأس العالم، وسبق وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتهى لصالح الأول بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تكون بطولة كأس العالم 2022 هي الأولى في تاريخ أورساتو، الذي توج عام 2020 بلقب أفضل حكم في العالم.

فعاليات حفل الافتتاح

أكدت وسائل الإعلام العالمية، نقلا عن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هناك عروضا مميزة ستكون ضمن فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن يشارك بحفل الافتتاح الكوري الجنوبي جونغ كوك عضو فريق البوب بي تي إس، كما يشارك في الحفل بلاك آيد بيز وروبي وليامز وميريام فارس، التي ستحل محل الكولومبية شاكيرا بعدما اعتذرت عن الحفل لأسباب شخصية، وتقرر أيضا مشاركة النجمة التونسية لطيفة العرفاوي في حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم «مربوحة» نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» خلال الساعات الماضية، فيما نفت المطربة الإنجليزية دوا ليبا ما نشر حول مشاركتها في حفل الافتتاح.

وقبل أيام تم إطلاق أغنية تحمل اسم «عرب» شارك بها مجموعة من فنانين الوطن العربي، على رأسهم الفنانة نوال الكويتية والفنان فضل شاكر والفنان حمود الخضر، ولكن لم يتضح بعد إذا كان هذا العمل سيكون ضمن فعاليات حفل الافتتاح أم لا.

وتقرر أن تنقل فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للبطولة، كما ستُنقل مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور مجانا، إذ ستكون ضمن 22 مباراة تقرر بثهم بدون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أعلنت شبكة القنوات القطرية.

قطر - الإكوادور

سيكون ستاد البيت شاهدا على أول مباراة لمنتخب قطر في تاريخ كأس العالم عندما يواجه نظيره الإكوادري الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت فلسطين.

ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق بداية جيدة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا إلى جانب الإكوادور، منتخبا هولندا والسنغال، واللذان يلتقيان غدا الإثنين في ستاد الثمامة.

ويأمل المنتخب القطري أن يتفادى سيناريو الخروج من الدور الأول ليكون ثاني مستضيف في التاريخ يودع المسابقة مبكرا من دور المجموعات، ولذلك يسعى رفاق القائد حسن الهيدوس إلى تسجيل نتيجة إيجابية أمام الإكوادور التي تعود إلى المشاركة في المحفل العالمي للمرة الأولى بعد غياب في النسختين الأخيرتين البرازيل 2014 وروسيا 2018، حيث تعود مشاركته الأخيرة في المونديال إلى نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا.