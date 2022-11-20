ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الدوحة ليل (السبت/الأحد)، تلبية لدعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وقد وصل في رفقة ولي العهد السعودي كل من: الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وقال الديوان الأميري القطري، إن نائب الأمير يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في استاد البيت.

وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين ثان، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.