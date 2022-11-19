أسطورة البرتغال: تين هاج أهان رونالدو

أكد باولو فوتر، لاعب البرتغال السابق، أن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أهان كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الإنجليزي.



وقال فوتر، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب": "تين هاج أهان رونالدو، لقد فاز كريستيانو ب5 كرات ذهبية، ولا يمكن معاملته على هذا النحو".



وأضاف: "لا يمكنك أن تدفع به لأرض الملعب قبل دقيقتين من النهاية، إنه أمر مخز حقا".



وعما إذا كان كأس العالم سيعيد الابتسامة للدون، علق فوتر: "أنا فضولي للغاية لمعرفة أي نسخة من كريستيانو سنراها في المونديال".



وأتم: "لكن في رأيي، يمكنه أن يصنع الفارق أكثر في الهجوم (كرقم 9)، مع رافائيل لياو نجم ميلان".



جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يقع في المجموعة الثامنة، رفقة "غانا وكوريا الجنوبية وأوروجواي"، ويخوض مباراته الأولى أمام غانا يوم الخميس القادم.