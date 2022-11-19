سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الاحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد شهد سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم ، استقراراً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم، استقراراً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، في مطلع التعاملات الصباحية.

ففي بداية عام 2011، كان سعر الدولار في سوريا عند 46 ليرة سورية فقط، ومع اندلاع الاحتجاجات وما صاحبها من عنف وحروب شبه أهلية، قفز سعر الدولار إلى 59 ليرة سورية بنهاية العام نفسه.

وفي عام 2013 قفز سعر الدولار إلى 120 ليرة سورية ثم إلى 150 ليرة سورية، فيما اعتبر آنذاك بأنه صدمة للعملة، بيد أن الاضطرابات التي تفاقمت وأخذت أبعادا إقليمية ودولية أخذت في أكل صميم الاقتصاد السوري.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

ما زالت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر, وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى أيضاً.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في لبنان استقراراً بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم إلى مستوى 40.000 ليرة للشراء، و 39.800 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

وفي مطلع 2022، قام البنك المركزي السوري بخفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء آنذاك والذي بلغ 3900 ليرة للدولار.

وفي سبتمبر 2022، أعلن البنك المركزي السوري مجددا خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، وآنذاك كان سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ نحو 4440 ليرة.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

وخسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، بسبب الانهيار المالي الذي دخل عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر، وشلل في النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويواجه الاقتصاد اللبناني مصاعب جمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة جعلت عملة البلاد في وضع حرج خاصة في ظل استمرار غموض الوضع السياسي، ويسعى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية تسبب في تزايد مستويات الفقر بين اللبنانيين إضافة إلى اضطراب النظام المصرفي لديه.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم الآن في سوريا سوق سوداء

وفي السوق السوداء يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا 5220 ليرة للشراء و5260 ليرة للبيع.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 526 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3121.73 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وفي السوق السوداء يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا 5410 ليرات للشراء و5457 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء 279 ليرة سورية للشراء و283 ليرة سورية للبيع.

كم تساوي 100 تركي بالليرة السورية؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 28300 ليرة سورية.