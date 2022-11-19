بالفيديو الأردن : حريق وانفجار ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة

أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن، اليوم السبت 19/11/2022، باندلاع حريق ضخم، وسماع أصوات انفجارات في مستودع بنزين في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي البلاد.

وأكد التلفزيون الأردني اندلاع حريق ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، مؤكدا أن كوادر الدفاع المدني يتعامل مع الحريق.

فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع في منزل يحتوي بنزينا مخزنا في فنائه.

من جهته، قال محافظ العقبة خالد الحجاج، إن الحريق اندلع داخل ساحة منزل يحتوي بنزينا مهربا، فيما تمت السيطرة على الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني.