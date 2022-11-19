تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، أقل من 24 ساعة يقص المنتخب القطري، شريط المواجهات، عندما يلتقي في السادسة مساء يوم غداً الأحد 20/11/2022م، أمام منتخب الإكوادور، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات من المونديال، وتأتي قطر فى المجموعه الاولى التى تضـم كل مـن، ممتخب هولندا، الإكوادور، واىضًا مـنتخب السنغال، وتعد مجموعه صعبة بعض الشيء بالنسبه لباقي المجموعـات الاخرى، لهذا وقبل مباراة قطر الإكوادور وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تشكيل مباراة قطر و الإكوادور في كاس العالم قطر2022، والتشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الإكوادورفي كاس العالم 2022.

تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

وفي مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، ويسعى المنتخب العنابي، للظهور بمستوى يليق بحجم الاستعدادات التي قامت بها البلاد، لاستضافة هذا الحدث، الذي يُقام لأول مرة على أراضي دولة عربية.

ووقع المنتخب القطري، في المجموعة الأولى، بجوار كل من ( السنغال، هولندا، الإكوادور)، واستقر الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة فليكس سانشيز، على ملامح التشكيل الذي سيخوض المواجهة المرتقبة أمام الأكوادور، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022

في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، ويسعي مـنتخب العَنْابي فى كتابة التَّارِيخُ لمســاهمته الاولى فى كاس العالم، رغم صعوبة الهامة جانب هولندا، السنغال، والإكوادور، لكنها لم تكون مستحيلة، ويرشح البعض صعود المـنتخب القطري للدور القادم، فى اثناء الاستقرار الذى يعيشه بجانب عَامٌلي الأرض والجمهور.

من المقرر أن تنطلق مواجهة قطر والأكوداور في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة إلى السابعة بتوقيت أبو ظبي.

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تشكيل قطر المتوقع أمام الإكوادور الأحد

في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، تقام مباراة منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور في الجولة الأولى من كأس العالم ، يوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري ، علي أرضية ملعب البيت.

بينما تذاع مباراة قطر و الإكوادور في افتتاح كأس العالم ، عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب ، وعبر أيضا قناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي ، بالإضافة إلى قناة beIN Sport Max 1 بصوت المعلق عصام الشوالي ، قناة beIN Sport Max 2 بصوت المعلق يوسف سيف ، قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق محمد العدالي، في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022

اقوى تشكيل لمنتخب قطر في كأس العالم ❤️🥇

The strongest formation of the Qatar national team in the World Cup ❤️🥇 pic.twitter.com/JJVFjCWO2w — Omar Khalil (@7omar_2005) November 12, 2022

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأكوادور

ويتواجد قطر في المجموعة الأولى التي تضم كل من، ممتخب هولندا، الإكوادور، وأيضًا منتخب السنغال، وتعد مجموعة صعبة بعض الشيء بالنسبة لباقي المجموعات الأخرى.

ويطمح منتخب العنابي في كتابة التاريخ لمشاركته الأولى في كأس العالم، رغم صعوبة المهمة جانب هولندا، السنغال، والإكوادور، لكنها لم تكون مستحيلة، ويرشح البعض تأهل المنتخب القطري للدور المقبل، في ظل الاستقرار الذي يعيشه بجانب عاملي الأرض والجمهور، في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022

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تشكيلة منتخب قطر المتوقعة لمواجهة الاكوادور

في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، واستقر فيليكس سانتشيت، المدير الفني لمنتخب قطر، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب الإكوادور مساء الأحد القادم، الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري في افتتاح كأس العالم قطر 2022، وجاءت تشكيلة العنابي المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى: سعد الشيب “السد”.

خط الدفاع: إسماعيل محمد “الدحيل” – بسام الراوي “الدحيل” – بوعلام خوخي “السد” – عبد الكريم حسن “السد”.

خط الوسط: همام الأمين “الغرافة” – عبد العزيز حاتم “الريان” – كريم بوضياف “الدحيل” – حسن الهيدروس “السد”.

خط الهجوم: المعز علي “الدحيل” – أكرم عفيف “السد”.

تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في افتتاح كأس العالم

التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة الإفتتاحية في كأس العالم 2022

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في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.

من المقرر أن تنقل مواجهة قطر والأكوداور عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قنوات الكأس، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم، في مقالنا تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022-تشكيلة منتخب قطر امام الاكوادور في كأس العالم 2022