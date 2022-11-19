أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20/11/2022- سعر الذهب بالجنيه المصري- جدول محدث يومياً لأخر أسعار جرام الذهب، الكثير منا يهتم بمتابعة اسعار الذهب حيث يعد من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق ولما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية داخل الدولة، تعرف الآن على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري يومياً من خلال هذا العرض المفصل والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة لتوفير كافة البيانات الخاصة بسعر الذهب بكافة العيارات بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب كما نوافيكم بالتغيرات التي تحدث لها لحظه بلحظه.

سعر الذهب بالجنيه المصري

نعرض لكم من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً، من خلال هذا الجدول والذي يتم تحديثه لحظياً حسب أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.

سعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية

وحدة الذهب سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,472 شراء 1,477

عيار 22 بيع 1,349 شراء 1,354

عيار 21 بيع 1,288 شراء 1,292

عيار 18 بيع 1,104 شراء 1,107

عيار 14 بيع 859 شراء 861

عيار 12 بيع 736 شراء 738

الاونصة بيع 45,779 شراء 45,921

الجنيه الذهب بيع 10,304 شراء 10,336

الكيلو بيع 1,472,000 شراء 1,476,571

سعر الذهب اليوم

نبذة عن معدن الذهب يعد الذهب أحد أهم الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي يتم تشكيلها بسهولة من خلال صهرها وتشكيلها ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية حول العالم كما يستخدم في صناعة الحلي والزينة وساهم بشكل كبير في التعبير عن كثير من الحضارات من خلال التعبير عن كل حضارة على حدا وإبداعها المستقل في تشكيل الذهب، يلعب الاحتياطي من الذهب في كل دولة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين على قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم.