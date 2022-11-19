لماذا رفضت قطر استقبال طائرة ألمانية..؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:51 م
19 نوفمبر 2022
المنتخب الألماني.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطائرة ذكرو انها تحمل المنتخب الالماني كانت السلطات القطرية قد رفضت استقبالها في مطار الدوحة كونها تحمل صورا للشواذ

وقال النشطاء انه وامام اصرار السلطات القطرية على موقفها اضطرت الطائرة للمغادرة الى سلطنة عمان حيث تم استبدالها والعودة مجددا الى الدوحة واستقبل الوفد الالماني افضل استقبال 

وقامت دول غربية خلال الاشهر الماضية بحملة واسعة محاولة ادانة قطر لرفضها التعامل مع الشواذ واعتبرو انها خطوة منافيه لحقوق الانسان، فيما اكدت قطر انها متمسكة بعادات وتقاليد مجتمعها النابعة من الدين الاسلامي الرافض للشذوذ واللواط .

وفي تعليقه اكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيأن بلاده سترحب بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.

وفي لندن وقبيل افتتاح مونديال قطر 2022 احتج عشرات المثليين امام السفارة القطرية  مطالبين بما اسموه منح المثليين لحقوقهم في المونديال .

وقبيل انطلاق مسابقة اكبر تجمع رياضي عالمي في قطر، اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ "النفاق" في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر، وقدم دفاعًا متحمسا عن قطر والبطولة.

 

 

متعلقات