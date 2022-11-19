دعوات لتعزيز صمود أهالي الخليل وإسنادهم في ظل هجمات المستوطنين

أطلق عشرات النشطاء وأهالي مدينة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم السبت 19/11/2022 نداءات استغاثة للدفاع عن أرضهم ومنازلهم من خطر اعتداءات المستوطنين التي ينفذونها بحماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت دعوات شبابية لإقامة صلاة فجر يوم الجمعة القادمة في المسجد الإبراهيمي تحت اسم (فجر الحشد العظيم)؛ ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الإبراهيمي ومحاولاتهم لتهويده.

ودعا الناشط في مجموعة الدفاع عن حقوق الخليل عارف جابر لتعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني في مدينة الخليل، وحمايته من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال جابر إن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال هاجموا اليوم مدينة الخليل وخاصة المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة بأعداد كبيرة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مدينة الخليل، إلى جانب توسعة رقعة الاعتداءات على المواطنين في المدينة.

وأشار إلى أن المستوطنين يقومون بتهويد مدينة الخليل من خلال الاعتداءات على الأهالي وبناء الوحدات الاستيطانية.

وجدد جابر الدعوات لأبناء شعبنا إلى الزحف نحو الخليل لمساندة الأهالي في مواجهة المستوطنين ومخططات الاحتلال التهويدية.

واقتحم حوالي 50 ألف مستوطن مدينة الخليل وأقاموا مساء اليوم في ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل، ضمن احتفالاتهم بما يسمى عيد السيدة سارة اليهودي، والذي يتخذه الاحتلال ومستوطنوه مناسبة لتنفيذ أكبر الاعتداءات على أهالي الخليل ومحالهم ومنازلهم.

وهاجم مستوطنون خلال اقتحامهم مدينة الخليل مسجدي "باب الزاوية" و"الصدّيق"، في شارع الشلالة وسط المدينة، وحطموا زجاج نوافذهما بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب عدد من المواطنين، إثر اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين.

واعتدى مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حي تل الرميدة، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح وكدمات نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وتصدى أهالي الخليل لاعتداءات المستوطنين ببسالة، وخاصة في شارعي "باب الزاوية" و"بئر السبع" وسط الخليل، ومنعوهم من التمادي باعتداءاتهم بكل ما أوتوا من قوة.