هل تحرم الإصابة كريم بنزيما من مونديال قطر؟

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، أن كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن المونديال.



وغادر بنزيما مران الديوك، اليوم، بعد تجدد الإصابة التي عانى منها مؤخرا، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مونديال قطر.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن بنزيما أصيب قبل نهاية مران منتخب فرنسا، اليوم السبت، وغادر مقر التدريبات.



وأضاف التقرير، أن هناك حالة من القلق بشأن إمكانية مشاركة بنزيما في كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا.



وتعرض منتخب فرنسا للعديد من الإصابات قبل كأس العالم، ويدخل البطولة في غياب كل من بول بوجبا ونجولو كانتي ومايك ماينان وبريسنل كيمبيمبي وكريستوفر نكونكو.



وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك اليوم السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى، منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.



وحال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، يمكن استبداله حتى عشية المباراة الأولى.



جدير بالذكر، أن منتخب فرنسا وقع في مجموعة تضم منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.