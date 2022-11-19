تفاصيل إصابة بنزيما التي تهدد ظهوره في المونديال

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، والتي تهدد مشاركته في كأس العالم (قطر 2022).



وذكرت شبكة GFFN الفرنسية، ومراسل شبكة كانال بلس، أن بنزيما أجرى أشعة الرنين المغناطيسي، مساء اليوم السبت، في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأوضحت شبكة راديو مونت كارلو، أن بنزيما تعرض لإصابة جديدة في عضلات الفخذ الرباعية، عندما كان يركض بمفرده دون تدخل من أحد زملائه بمران منتخب فرنسا.



كما أكد مراسل قناة RTL الفرنسية أن بنزيما تعرض لإصابة جديدة في الفخذ، ولم تتجدد إصابته القديمة سواء في الركبة أو أوتار الركبة.



وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك، أمامه مهلة أخيرة تنتهي مساء غد الأحد، لاستبدال كريم بنزيما بلاعب آخر، حال تأكد عدم جاهزية نجم ريال مدريد لخوض المونديال.