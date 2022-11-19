مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري بعبوة شديدة الانفجار شمال جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 19/11/2022م، النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة جنين

وقالت مصادر محلية "إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار "

وفي نفس السياق ، قالت القناة 14 العبرية: أن فلسطينيون يستقلون دراجات نارية، ألقوا عبوة متفجرة نحو قوة من الجيش عند حاجز الجلمة دون وقوع إصابات".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتى جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.