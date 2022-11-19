المستوطنون يعـربدون في الخليل: اعتقال شابين وإصابات خلال اعتداء المستوطنين على المواطنين

اندلعت مساء اليوم السبت 19/11/2022، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والشبان، اعتقلت خلالها شابان، فيما أصيب عدد من المواطنين خلال اعتداء المستوطنين عليهم، وسط مدينة الخليل، بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله ويوسف أبو عيشة، من جوار منزلهم في منطقة تل الرميدة، فيما اعتدى المستوطنين على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وكدمات.

كما واعتدى المئات من المستوطنين، على المواطنين والمحال التجارية واتلفوا بسطات الباعة بعد اقتحامهم شارعي باب الزاوية وبئر السبع، وأتلفوا بسطات الباعة، واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها، وذلك خلال احتفالاتهم بـ "الأعياد اليهودية".

فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في شارع الشلالة، وحارة جابر، وباب الزاوية، وتل الرميدة وسط المدينة، أصيبت على إثرها الطفلة عائشة هشام العزة بحجر في الوجه، والشاب بلال اسعيد بالعين.