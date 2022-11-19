مقاتلات قطرية وبريطانية لتأمين كأس العالم قطر

تواصل قطر استعداداتها لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، التي من المقرر أن تنطلق غدا الأحد 19/11/2022، وتستمر حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويشارك سرب مشترك من مقاتلات "تايفون" القطرية والبريطانية في تأمين البطولة، كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استعدادات السرب الـ 12 المشترك بين مقاتلات "تايفون" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الملكية الجوية البريطانية.

وتنطلق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد، بين منتخب قطر، الدولة التي تستضيف البطولة، ومنتخب الإكوادور.

ومن المقرر أن تستمر البطولة الأولى التي تستضيفها دولة بالشرق الأوسط حتى الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

‏يذكر أن مقاتلات "تايفون"، التي تطلق عليها قطر اسم "الذاريات" هي جزء من القوات الجوية القطرية التي تضم 165 طائرة حربية من طرازات متنوعة، وهي ذات الطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الجوية البريطانية ضمن طائراتها الحربية التي يصل عددها إلى 693 طائرة حربية.