قطر تعتذر بعد عرقلة عمل طاقم تلفزيوني دنماركي

قدمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، اعتذارًا لطاقم التلفزيون الدنماركي، الذي تعرض للتهديد من قبل الأمن، أثناء قيامه بالبث المباشر في الدوحة قبيل كأس العالم 2022.



وأظهر مقطع فيديو نشره مراسل قناة "TV2"، راسموس تانتهولت، الثلاثاء، أفراد الأمن وهم يقتربون من الطاقم، على عربة غولف. وكشف الفيديو تانتهولت وهو يتجادل مع الأمن أثناء قيامه بإظهار تصريحه، قبل أن يتهمهم بالتهديد بكسر معدات الكاميرا.



وكان مراسل القناة يتحدث على الهواء مباشرة إلى مذيع أخبار في الدنمارك عندما صعد ثلاثة رجال خلفه على عربة كهربائية وحاولوا حجب عدسة الكاميرا.



وسُمع صوت تانتهولت وهو يقول بالإنجليزية: "لقد دعوتم العالم كله ليأتي إلى هنا، فلماذا لا نستطيع التصوير؟ إنه مكان عام. يمكنك تحطيم الكاميرا، تريد تحطيمها؟ أنت تهددنا بتحطيم الكاميرا؟".



وكتب تانتهولت على "تويتر": "إن هذا ما حدث عندما كنا نبث على الهواء مباشرة لـ [email protected] من دوار اليوم في الدوحة. ولكن هل سيحدث ذلك لوسائل الإعلام الأخرى أيضًا؟".



وأضاف: "لقد تلقينا اعتذارا الآن من مكتب الإعلام القطري الدولي ومن اللجنة المنظمة".



وبعد الحادث، أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بيانًا قالت فيه إن الطاقم تمت مقاطعته عن طريق الخطأ أثناء قيامه ببث مباشر.