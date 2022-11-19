مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة.

وأفاد مصادر صحفية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت وسط الخليل، بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين المدججين بالسلاح الذين اعتدوا على المواطنين وعاثوا خرابا بممتلكاتهم وسط المدينة، اثناء زيارتهم موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بأعياد يهودية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

يذكر أن عددا من المواطنين كانوا قد اصيبوا بكدمات وجروح جراء اعتداء المستوطنين المدججين بالسلاح عليهم في تل الرميدة وعدة احياء بالبلدة القديمة وسط الخليل.