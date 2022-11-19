بلغاريا تعتقل 5 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تفجير إسطنبول الإرهابي

اعتقلت السلطات البلغارية خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في هجوم إسطنبول الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي، في إطار التنسيق مع أنقرة حول ملاحقة المتورطين بتنفيذ الحادث.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم المدعي العام، سيكا ميليفا، لوكالة الأنباء البلغارية اليوم السبت، إن "خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في هجوم إسطنبول الإرهابي الذي وقع في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) اعتقلوا في بلغاريا".

وأضافت أنه، "تم حبس أربعة منهم لمدة 72 ساعة وستسعى النيابة العامة لحبسهم إلى أجل غير مسمى، فيما أن المشتبه به الخامس هي امرأة تعاني من مشكلة صحية".

وذكرت الوكالة أن النيابة تسعى إلى الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى للسوريين عمران ع، وبيتر ت، الحاصل على الجنسية البلغارية والمولدوفية، والمواطنين المولدوفيين إيفان ك وليونيد أ.

وقال المدعي العام أنجيل كانيف من مكتب ادعاء مدينة صوفيا للصحفيين إن النيابة وجهت تهم الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب إلى الأشخاص الخمسة، حيث أفاد بأن "هؤلاء المتهمون دخلوا بلغاريا بشكل غير قانوني. وهم في الغالب متورطون في أنشطة لوجستية بعد الهجوم الإرهابي".

وقال كانيف إنه طُلب من عدة دول المساعدة في التحقيق، حيث أن بلغاريا وتركيا تعملان معا في هذه القضية منذ 15 نوفمبر.

وقبل يومين، أحيل 49 شخصا للقضاء التركي على خلفية التفجير الذي ضرب شارع تقسيم بمدينة إسطنبول مخلفا قتلى وجرحى.

وتسبب الانفجار، الذي وقع في منطقة مزدحمة وسط مدينة إسطنبول، في 13 نوفمبر، بمقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 81 آخرين.