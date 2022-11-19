موعد انطلاق المباراة الأولى بين قطر والإكوادور في مونديال قطر 2022| كأس العالم

موعد انطلاق المباراة الأولى بين قطر والإكوادور في مونديال قطر 2022 يبحث العديد من المتابعين في هذه الأوقات عن موعد انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال قطر التي ستقام بين قطر والإكوادور، و مع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022 تزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث، و من بينها محرك جوجل عن معلومات حول انطلاق كأس العالم، و مواعيد المباريات، و لذلك يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال التاريخ الرسمي لبداية البطولة، و تشكيلات البطولات الأخرى و مواعيدها.

المباراة الأولى في المونديال بين قطر والإكوادور، و رصد فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة عن موعد انطلاق المباراة الأولى من مونديال قطر 2022 من خلال محركات البحث العالمية، فما هو موعد انطلاق المباراة الأولى بين قطر والإكوادور في مونديال قطر 2022.

حفل انطلاق كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، التي ستستضيفها 8 ملاعب في قطر ، اعتبارًا من يوم غد الأحد 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر..

يشار إلى أن حفل افتتاح مونديال قطر 2022 سيبدأ يوم غد الأحد 20 نوفمبر في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة..

وستشهد بطولة كأس العالم قطر 2022 مشاركة 32 فريقا ، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات ، تضم كل مجموعة 4 منتخبات من قارات مختلفة من العالم..

ويلعب المنتخب القطري الذي يستضيف البطولة مع نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد “البيت”.“.

موعد انطلاق المباراة الأولى بين قطر والإكوادور؟

نقدم لكم هنا موعد مباراة قطر والإكوادور وهي المباراة الافتتاحية لكأس العالم على النحو التالي:

الأحد 20 نوفمبر

قطر × الإكوادور – 6 مساءً – على استاد البيت – المجموعة الأولى – المباراة الافتتاحية

باقي المباريات

الاثنين 21 نوفمبر – الجولة الأولى

إنجلترا × إيران – 3 مساءً – استاد خليفة الدولي – المجموعة الثانية

السنغال × هولندا – 6 مساءا – استاد الثمامة – المجموعة الأولى

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز – 9 مساءً – ملعب أحمد بن علي لكأس العالم – المجموعة الثانية

الثلاثاء 22 نوفمبر – الجولة الأولى

الأرجنتين × السعودية – 12 ظهرا – استاد لوسيل – المجموعة الثالثة

الدنمارك × تونس – 3 مساءً – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الرابعة

المكسيك × بولندا – 6 مساءً – الملعب 974 – المجموعة الثالثة

فرنسا × أستراليا – 9 مساءً – الملعب الجنوبي – المجموعة الرابعة

الأربعاء 23 نوفمبر – الجولة الأولى

المغرب × كرواتيا – 12 ظهرا – ملعب البيت – المجموعة السادسة

ألمانيا × اليابان – 3 مساءً – استاد خليفة الدولي – المجموعة الخامسة

إسبانيا × كوستاريكا – 6 مساءً – استاد الثمامة – المجموعة الخامسة

بلجيكا × كندا – 9 مساءً – ملعب أحمد بن علي – المجموعة السادسة

مانشستر سيتي وتوتنهام - الملعب - الملاعب - المباراة - كرة القدم - الدوري.

الخميس 24 نوفمبر – الجولة الأولى

سويسرا × الكاميرون – 12 ظهرا – الملعب الجنوبي – المجموعة السابعة

أوروجواي × كوريا الجنوبية – 3 مساءً – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

البرتغال × غانا – 6 مساءا – ملعب 974 – المجموعة الثامنة

البرازيل × صربيا – 9 مساءً – استاد لوسيل – المجموعة السابعة

الجمعة 25 نوفمبر – الجولة الثانية

ويلز × إيران – 12 ظهرا – ملعب أحمد بن علي – المجموعة الثانية

قطر × السنغال – 3 ظهرا – استاد الثمامة – المجموعة الأولى

هولندا × الإكوادور – 6 مساءً – استاد خليفة الدولي – المجموعة أ

إنجلترا × أمريكا – 9 مساءً – استاد البيت – المجموعة الثانية

السبت 26 نوفمبر – الجولة الثانية

تونس × أستراليا – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة

بولندا × السعودية – 3 مساءً – استاد المدينة التعليمية – المجموعة الثالثة

فرنسا × الدنمارك – 6 مساءً – الملعب 974 – المجموعة الرابعة

الأرجنتين × المكسيك .9 مساءا – استاد لوسيل – المجموعة الثالثة

الأحد 27 نوفمبر – الجولة الثانية

اليابان × كوستاريكا – 12 ظهرا – ملعب أحمد بن علي – المجموعة الخامسة

بلجيكا × المغرب – 3 مساءً – ملعب الثمامة – المجموعة السادسة

كرواتيا × كندا – 6 مساءا – استاد خليفة الدولي – المجموعة السادسة

إسبانيا × ألمانيا – 9 مساءً – استاد البيت – المجموعة الخامسة

الاثنين 28 نوفمبر – الجولة الثانية

الكاميرون × صربيا – 12 ظهرا – الملعب الجنوبي – المجموعة السابعة

كوريا الجنوبية × غانا – 3 عصرا – استاد المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

البرازيل × سويسرا – 6 مساءً – ملعب 974 – المجموعة السابعة

البرتغال × أوروجواي – 9 مساءً – استاد لوسيل – المجموعة الثامنة

الثلاثاء 29 نوفمبر – الجولة الثالثة

الإكوادور × السنغال – 5 مساءا – استاد خليفة الدولي – المجموعة الأولى

هولندا × قطر – 5 مساءً – استاد البيت – المجموعة أ

إيران × أمريكا – 9 مساءا – استاد الثمامة – المجموعة الثانية

ويلز × إنجلترا – 9 مساءً – ملعب أحمد بن علي – المجموعة الثانية

الأربعاء 30 نوفمبر – الجولة الثالثة

أستراليا × الدنمارك – 5 مساءً – الملعب الجنوبي – المجموعة الرابعة

تونس × فرنسا – 5 مساءا – استاد المدينة التعليمية – المجموعة الرابعة

السعودية × المكسيك .9 مساءا – استاد لوسيل – المجموعة الثالثة

بولندا × الأرجنتين – 9 مساءً – الملعب 974 – المجموعة الثالثة

الخميس 1 ديسمبر – الجولة الثالثة

كندا × المغرب – 5 مساءً – استاد الثمامة – المجموعة السادسة

كرواتيا × بلجيكا – 5 مساءً – ملعب أحمد بن علي – المجموعة السادسة

اليابان × إسبانيا – 9 مساءً – استاد خليفة الدولي – المجموعة الخامسة

كوستاريكا × ألمانيا – 9 مساءً – استاد البيت – المجموعة الخامسة

الجمعة 2 ديسمبر – الجولة الثالثة

غانا × أوروجواي – 5 مساءً – الملعب الجنوبي – المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساءً – استاد المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

الكاميرون × البرازيل – 9 مساءً – استاد لوسيل – المجموعة السابعة

صربيا × سويسرا – 9 مساءً – الملعب 974 – المجموعة السابعة.