عز الدين: إرهاب واعتداء قطعان المستوطنين في مدينة الخليل جريمة يجب عدم السكوت عليها

أدان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين اعتداءات قطعان المستوطنين على بيوت المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، مؤكداً بأن ما يجري من إرهاب واعتداء قطعان المستوطنين على بيوت الفلسطينيين في مدينة الخليل جريمة يجب عدم السكوت عليها.

و قال عز الدين في تصريح له مساء اليوم السبت إن هذه العربدة التي ينفذها المستوطنون الصهاينة مخططة ومدعومة ومحمية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

و حمل الناطق باسم الجهاد الاحتلال وقادته كامل المسؤولية عما يجري في الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم الإبراهيمي واستغلال طقوسهم الدينية، لتنفيذ أجندات احتلالية لن يسمح بها شعبنا.

و أضاف: " نوجه نداءنا لكل أهلنا في الضفة وخاصة في خليل الرحمن بضرورة الخروج والتصدي لآلاف من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أهلنا في تل رميدة."

كما دعا مقاومي شعبنا بكافة أطيافه كافة بضرورة تفعيل العمل المقاوم من أجل لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين وضربهم بكل قوة على جرائمهم البشعة بحق أهلنا في الخليل.

و تابع عز الدين قائلاً: "المطلوب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل، أخذ دورها في حماية شعبنا ومقدساتنا في الخليل وعدم الوقوف على الحياد، لأن الحياد في هذه المواقف هو فتح المجال لمزيد من الإجرام الصهيوني ضد شعبنا".