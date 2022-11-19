"اسرئيليون" يحتفلون بكارثة حريق مخيم جباليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في "إسرائيل"، بمنشورات و تعليقات ساخرة من قبل "المستوطنين" احتفالاً بكارثة حريق مخيم جباليا، أمس الأول، التي أودت بحياة 21 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، في عنصرية لطالما تأصلت فيهم حيال أي نكبات تحدث لشعبنا الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز هذه التعليقات:

اورين بن شوشان: اليوم احتفال بحرق 20 انسانا في غزة

كرميت تشوبه: خسارة فقط 21؟

دانييل زاروب: آمل أن يكونوا قد احترقوا ليصبحوا شهداء

نوعا بوزغلو: هذا ما يسمى شهر الاحلام

دان سوسن: ليرتفع عدد الموتى

اوفك ؤنانف: اشكر الله

يافا بوزغلو: لماذا 21 وليس 210

شموئيل مدروسكي: حلوين ننتظر 21 إضافيا

براخا حسمي: هذا قليل

دانييل ابراهام: ليزيد عددهم .