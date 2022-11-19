نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 20 نوفمبر 2022.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون، الحافلات: الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/38)، للاطلاع على الكشف اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

وأضافت أن السفر سيكون أيضا للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/45)، للاطلاع على الكشف اضغط هنــــــــــــــــــــــا

وأهابت بالمسافرين، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت انه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، كما دعت إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت لضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

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