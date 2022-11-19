كم هدفاً سجله كريم بنزيما في كأس العالم؟

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كريم بنزيما وكأس العالم

يعود كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، للمشاركة في كأس العالم بعد غياب كا طويل.

ويُشار إلى أنه يقود بنزيما، الذي عانى من إصابة مؤخرا كادت تهدد مشاركته في كأس العالم، آمال منتخب "الديوك" في الحفاظ على اللقب خلال نسخة 2022.

ويمتلك بنزيما في مشواره الدولي 97 مباراة دولية شهدت تسجيله 37 هدفا وصنع 20.

وسيكون مونديال 2022 مختلفاً للنجم المخضرم، الذي يشارك في الكأس وهو متوج بجائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" المجلة الفرنسية الشهيرة، كأفضل لاعبي العالم.





كم مباراة لعبها بنزيما في كأس العالم؟

خاض كريم بنزيما 5 مباريات في كأس العالم خلال مشاركته الأولى والوحيدة في المونديال، تحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل.

ولعب بنزيما في مونديال البرازيل 3 مباريات بمرحلة المجموعات ضد هندوراس وسويسرا والإكوادور ثم مباراتين في المراحل الإقصائية ضد نيجيريا وألمانيا.





أهداف بنزيما في كأس العالم؟

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف في تاريخه بكأس العالم وصنع مرتين لزملاءه.

وسجل بنزيما هدفين في فوز فرنسا 3-0 على هندوراس في افتتاح دور المجموعات من مونديال البرازيل 2014.

وفي اللقاء الثاني ضد سويسرا تعملق بنزيما بـ3 إسهامات تهديفية، حيث سجل مرة واحدة وصنع 2.

وغاب بنزيما عن التسجيل في المباريات الـ3 الأخيرة لفرنسا بمونديال البرازيل، تباعا ضد الإكوادور ونيجيريا وألمانيا.

جدير ذكره أنه لم يتلقى بنزيما استدعاء لقائمة فرنسا في كأس العالم 2010 لأسباب فنية، بينما غاب عن مونديال 2018 لخلافات مع المدرب ديديه ديشامب.