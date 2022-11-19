بالفيديو رام الله تُشيع جثمان الشهيد هيثم مبارك بعد شهرين من احتجازه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:40 م
19 نوفمبر 2022
الشهيد هيثم مبارك
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شيعت الجماهير الفلسطينية في رام الله ظهر اليوم السبت جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك 17 عاماً في قرية أبو فلاح، بعد احتجاز جثمانه لدى الاحتلال لأكثر من شهرين.

وانطلق جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي حيث ودعته والدته في بيتونيا وأصرت على أن تضع جثمانه على سريره لتقبله وتلقي عليه النظرة الأخيرة.

ونقل جثمان الشهيد بموكب من السيارات إلى مسقط رأسه في قرية أبو فلاح شمال رام الله، حيث أديت عليه صلاة الجنازة قبل حمله على الأكتاف وصولاً لمقبرة البلدة لمواراته الثرى.

واستشهد الفتى مبارك برصاص الاحتلال على مدخل بلدة بيتين شرق رام الله في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.

 

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