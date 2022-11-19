رئيس "فيفا": قطر لا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات بشأن حقوق العمال وعلى أوروبا التوقف

هاجم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، المنتقدين لسجل قطر في مجال حقوق ‏الإنسان، متهما النقاد الغربيين بالنفاق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قبل يوم من افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، التي تعد الأولى في الشرق الأوسط.

وأكد إنفانتينو أن "الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".

وسيطرت المخاوف الغربية بشأن معاملة قطر للعمال المهاجرين، والنساء، ومجتمع المثليين.

وردا على تلك الانتقادات، قال رئيس "فيفا" في المؤتمر الصحفي: "قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، وعلى أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها".

وتابع مؤكدا أن "قطر فتحت أبوابها للعمال من كل أنحاء العالم في الوقت الذي أغلقت فيه أوروبا أبوابها"، لافتا إلى أن "العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا".

وشدد رئيس "فيفا" أنه "ليس هنا للدفاع عن قطر، لأنها دولة تستطيع الدفاع عن نفسها"، موضحا أنه موجود هنا للدفاع عن الحق والعدالة.

وأضاف إنفانتينو مشيرا إلى أن "جزء من صندوق الإرث الخاص ببطولة كأس العالم 2022 سيخصص لتعليم أبناء العمال في الدول النامية"، معلنا أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمنظمة العمل الدولية

وأكد رئيس "فيفا" أنه سيكون هناك مقرا دائما للعمال في دولة قطر يتبع لمنظمة العمال الدولية.

وسبق لمسؤولين قطريين أن قالوا إن بلادهم كانت هدفا "للعنصرية" و"المعايير المزدوجة"، وأشاروا إلى أن الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها، تعد رائدة في منطقة الخليج.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.

وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة القدم، مونديال قطر 2022، غدا الأحد، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر مع منتخب الإكوادور.