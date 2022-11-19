متى موعد المباراة الأولى بين قطر والأكوادور في كأس العالم قطر 2022؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن موعد المبارة الافتتاحية لكأس العالم في قطر والتي ستجري بين قطر والأكوادور، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال الموعد الرسمي لانطلاق المباراة الأولى في كأس العالم بين قطر والاكوادور، ولاحظنا زيادة كبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ونتيجة لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: متى موعد المباراة الأولى بين قطر والأكوادور في كأس العالم قطر 2022؟، ولمعرفة الموعد نرجو متابعة المقال للنهاية.

حفل انطلاق كأس العالم

من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتى تحتضنها 8 ملاعب فى قطر بدءاً من غداً الأحد الـ20 من نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويُشار إلى أنه ينطلق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 غداً الأحد 20 نوفمبر الجاري، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ويخوض منتخب قطر المستضيف للبطولة مع نظيره الإكوادورى فى المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب "البيت".





موعد المباراة الأولى بين قطر والاكوادور؟

هنا نقدم لكم موعد مباراة قطر والاكوادور وهي المبارة الافتتاحية لكأس العالم وهو كما يلي:

الأحد 20 نوفمبر

قطر × الإكوادور - 6 مساء - على ملعب البيت – المجموعة الأولى – مباراة الافتتاح

موعد باقي المباريات

الاثنين 21 نوفمبر – الجولة الأولى

إنجلترا × إيران - 3 عصرا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الثانية

السنغال × هولندا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز - 9 مساء - ستاد أحمد بن على المونديالى – المجموعة الثانية





الثلاثاء 22 نوفمبر – الجولة الأولى

الأرجنتين × السعودية - 12 ظهرا - ملعب لوسيل – المجموعة الثالثة

الدنمارك × تونس - 3 عصرا - ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الرابعة

المكسيك × بولندا - 6 مساء - ملعب 974 – المجموعة الثالثة

فرنسا × أستراليا - 9 مساء - ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة

الأربعاء 23 نوفمبر – الجولة الأولى

المغرب × كرواتيا - 12 ظهرا - ملعب البيت – المجموعة السادسة

ألمانيا × اليابان - 3 عصرا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة

إسبانيا × كوستاريكا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الخامسة

بلجيكا × كندا - 9 مساء - ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة





الخميس 24 نوفمبر – الجولة الأولى

سويسرا × الكاميرون – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة السابعة

أوروجواى × كوريا الجنوبية – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

البرتغال × غانا – 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثامنة

البرازيل × صربيا – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة

الجمعة 25 نوفمبر – الجولة الثانية

ويلز × إيران – 12 ظهرا – ملعب أحمد بن على – المجموعة الثانية

قطر × السنغال – 3 عصرا – ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

هولندا × الإكوادور – 6 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الأولى

إنجلترا × أمريكا – 9 مساء – ملعب البيت – المجموعة الثانية





السبت 26 نوفمبر – الجولة الثانية

تونس × أستراليا – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة

بولندا × السعودية – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثالثة

فرنسا × الدنمارك – 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة الرابعة

الأرجنتين × المكسيك – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة الثالثة

الأحد 27 نوفمبر – الجولة الثانية

اليابان × كوستاريكا – 12 ظهرا – ملعب أحمد بن على – المجموعة الخامسة

بلجيكا × المغرب – 3 عصرا – ملعب الثمامة – المجموعة السادسة

كرواتيا × كندا – 6 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة السادسة

إسبانيا × ألمانيا – 9 مساء – ملعب البيت – المجموعة الخامسة

الاثنين 28 نوفمبر – الجولة الثانية

الكاميرون × صربيا – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة السابعة

كوريا الجنوبية × غانا – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

البرازيل × سويسرا – 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة

البرتغال × أوروجواى – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة الثامنة

الثلاثاء 29 نوفمبر – الجولة الثالثة

الإكوادور × السنغال – 5 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الأولى

هولندا × قطر – 5 مساء – ملعب البيت – المجموعة الأولى

إيران × الولايات المتحدة الأمريكية – 9 مساء – ملعب الثمامة – المجموعة الثانية

ويلز × إنجلترا – 9 مساء – ملعب أحمد بن على – المجموعة الثانية

الأربعاء 30 نوفمبر – الجولة الثالثة

أستراليا × الدنمارك – 5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الرابعة

تونس × فرنسا – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الرابعة

السعودية × المكسيك – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة الثالثة

بولندا × الأرجنتين – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثالثة





الخميس 1 ديسمبر – الجولة الثالثة

كندا × المغرب – 5 مساء – ملعب الثمامة – المجموعة السادسة

كرواتيا × بلجيكا – 5 مساء – ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة

اليابان × إسبانيا –9 مساء – ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة

كوستاريكا × ألمانيا – 9 مساء – ملعب البيت – المجموعة الخامسة

الجمعة 2 ديسمبر – الجولة الثالثة

غانا × أوروجواى – 5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة.