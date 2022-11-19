سلامة معروف : لجنة التحقيق شارفت على الانتهاء وأصبحت لدينا رؤية كاملة لملابسات الحدث

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي‏ ‏غزة‏ اليوم السبت 19/11/2022 ، ان لجنة التحقيق بحادثة حريق عائلة ابو ريا في حي تل الزعتر والتي أدت لوفاة 21 شخصاً ان شارفت على الانتهاء وأصبحت لديها رؤية كاملة لملابسات الحدث.

وقال معروف خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان لجنة التحقيق التي بدأت عملها منذ لحظة الحدث تقوم به طواقم متعددة منها الطب الشرعي الذي قدم تقريرا لتوثيق كل ما يتعلق بالجريمة ، بالإضافة الجهة التي تتبع للنيابة العامة وهي مختصة بالأدلة الجنائية سواء ما يتعلق بوصف في مسرح الحادثة وما يتعلق من مصادر اخرى هدفها في النهاية رسم تفاصيل الحادث.

وتابع معروف ، نتابع البحث حتى يتم الانتهاء من التحقيق، رافضاً التشكيك في أي معلومة صدرت من الجهات الحكومية ، فهي معلومة لا مجال للتشكيك فيها كونها معلومة رسمية .

وبشأن الحديث عن وجود كميات كبيرة من البنزين واغلاق الابواب قال : التفاصيل قد يكون منها صحيح والكثير منها غير صحيح ، وعندما تفصح الجهات عن المعلومة ويجب ان يعلمها المواطن .

وعبر معروف عن أمله ان يتم ترجمة التعاطف من الدول الى مساعدة القطاع الحيوي وهو قطاع الدفاع المدني ، بالضغط على الاحتلال والسماح بدخول المعدات الحيوية الممنوعة من الدخول منذ 16 عاماً .

واشار الى ان الاحتلال يمنع إدخال معدات الدفاع المدني منذ سنوات ، ولم يدخل سوى بعض المعدات من الامارات وقطر ، مبيناً الى ان وزارة المالية اعوزت لإنتاج بعض المستلزمات وقد تم انتاج سيارة دفاع مدني محليا .