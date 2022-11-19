الرئيس التركي يعزي بضحايا حريق مخيم جباليا

تلقى محمود عباس رئيس السلطة، اليوم السبت، برقية تعزية من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بضحايا الحريق الذي اندلع أمس الأول في إحدى البنايات السكنية بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأودى بحياة 21 شخصا.

وقال الرئيس التركي في برقية التعزية "وصلني بحزن عميق خبر الحريق الذي اندلع ليلة 17 نوفمبر في مبنى بمخيم جباليا للاجئين في غزة، الذي فقد العديد من الأشخاص أرواحهم فيه، بمن فيهم النساء، والأطفال".

وأوضح أن الشعب التركي في يوم الحداد هذا، يشارك آلام إخوانه الفلسطينيين بحرارة، سائلا الله عز وجل الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، وناقلا تعازيه الصادقة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

كما أعرب الرئيس التركي عن تمنياته الصادقة بموفور بالصحة والسعادة لسيادته، والرفاهية والخير للشعب الفلسطيني الشقيق والصديق.