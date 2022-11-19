الاحتلال يغلق وسط الخليل وشارع بئر السبع لتأمين اقتحام المستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع المؤدي إلى وسط مدينة الخليل؛ لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية في محيط باب الزاوية وشارع بئر السبع، في إطار تأمين احتفالات المستوطنين بعيد "السيدة سارة".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت، مساء يوم أمس، قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر، تزامنا مع اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، بحجة الأعياد اليهودية.

كما نصب المستوطنون خياما في الساحة الإبراهيمية المحاذية للحرم الإبراهيمي، وحارة جابر، وساحات عمارتي الرجبي والجعبري التي حولتها قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.