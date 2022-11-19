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أسعار الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 19 -11- 2022، انخفاض في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا اليوم السبت

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 141,348 ليرة ،ما يعادلها 56.26 دولار.

وبدوره سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 131،452 ليرة ، ما يعادلها 51.57 دولار.

وبدوره سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 125،479 ليرة ، ما يعادلها 49.23 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 106,013 ليرة ، ما يعادلها 42.81 دولار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

جاء سعر أوقية الذهب في سوريا: 4,395,938 ليرة ، ما ما يعادلها 1,750 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في سوريا: 989,463 ليرة ، ما يعادلها 393.81 دولار.



