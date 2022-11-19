انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت19/11/2022

طرأ اليوم السبت 19/11/2022 ، انخفاضاً على سعر صرف الذهب في الاردن بعد ارتفاع لازمه خلال الاسبوع الماضي ، الأردنيون يتابعون سعر الذهب بشكل يومي وخاصة في ظل تذبب الأسعار العالمية للعملات سواء الدولار او الدينار ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع اسعار الذهب بشكل يومي وخاصة عيار "21، 24، 18 " .

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

وشهد سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 35.60 دينار للغرام الواحد -البيع-، مقابل 34.10 دينار للشراء .

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 31.9 دينار -البيع-، مقابل 28.9 دينارا للشراء ، بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات

وسعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ارتفع إلى 41.70 دينار -البيع-، مقابل 38.9 دينارا للشراء.





سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.95 دينار $56.34

سعر الذهب عيار 22 36.62 دينار $51.65

اسعار الذهب عيار 21 34.96 دينار $49.30

اسعار الذهب عيار 18 29.96 دينار $42.26

سعر الذهب عيار 14 23.30 دينار $32.87

سعر الذهب عيار 12 19.97 دينار $28.17

اسعار أوقية الذهب 1,242 دينار $1,752

اسعار جنيه الذهب 279.64 دينار $394.40

اسعار كيلو الذهب 39,948 دينار $56,341





سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 نوفمبر 39.89 34.90 29.92 23.27 19.94

17 نوفمبر 40.17 35.15 30.13 23.43 20.09

16 نوفمبر 40.47 35.41 30.35 23.61 20.23

15 نوفمبر 40.58 35.50 30.43 23.67 20.29

14 نوفمبر 40.44 35.39 30.33 23.59 20.22

13 نوفمبر 40.41 35.36 30.30 23.57 20.20

12 نوفمبر 40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

11 نوفمبر 40.32 35.28 30.24 23.52 20.16

10 نوفمبر 40.06 35.05 30.04 23.37 20.03

9 نوفمبر 38.89 34.03 29.17 22.69 19.45