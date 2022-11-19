انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت19/11/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:02 ص
19 نوفمبر 2022
سعر الذهب اليوم - ذهب- اسعار الذهب- أسعار الجنيه الذهب-أسعار الأوقية الذهب.PNG
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طرأ اليوم السبت 19/11/2022 ، انخفاضاً على سعر صرف الذهب في الاردن بعد ارتفاع  لازمه خلال الاسبوع الماضي ، الأردنيون يتابعون سعر الذهب بشكل يومي وخاصة في ظل تذبب الأسعار العالمية  للعملات سواء الدولار او الدينار ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع اسعار الذهب بشكل يومي وخاصة عيار "21، 24، 18 " .

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

وشهد سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 35.60 دينار للغرام الواحد -البيع-، مقابل 34.10 دينار للشراء .

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 31.9 دينار -البيع-، مقابل 28.9 دينارا للشراء ، بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات

وسعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ارتفع إلى 41.70 دينار -البيع-، مقابل 38.9 دينارا للشراء.

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سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.95 دينار   $56.34

سعر الذهب عيار 22  36.62 دينار   $51.65

اسعار الذهب عيار 21 34.96 دينار   $49.30

اسعار الذهب عيار 18 29.96 دينار   $42.26

سعر الذهب عيار 14  23.30 دينار   $32.87

سعر الذهب عيار 12  19.97 دينار   $28.17

اسعار أوقية الذهب     1,242 دينار   $1,752

اسعار جنيه الذهب      279.64 دينار $394.40

اسعار كيلو الذهب      39,948 دينار $56,341

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سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 19/11/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

18 نوفمبر     39.89 34.90 29.92 23.27 19.94

17 نوفمبر     40.17 35.15 30.13 23.43 20.09

16 نوفمبر     40.47 35.41 30.35 23.61 20.23

15 نوفمبر     40.58 35.50 30.43 23.67 20.29

14 نوفمبر     40.44 35.39 30.33 23.59 20.22

13 نوفمبر     40.41 35.36 30.30 23.57 20.20

12 نوفمبر     40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

11 نوفمبر     40.32 35.28 30.24 23.52 20.16

10 نوفمبر     40.06 35.05 30.04 23.37 20.03

9 نوفمبر       38.89 34.03 29.17 22.69 19.45

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