بالفيديو بحرية الاحتلال تنفذ مناورة بالذخيرة الحية في بحر شمال القطاع

نفذت بحرية الاحتلال، صباح اليوم السبت، مناورة بالذخيرة الحية في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية، أن بحرية الاحتلال نفذت قبل قليل مناورة بالذخيرة الحية في عرض بحر شمال قطاع غزة تخللها إطلاق نار وقذائف صوب مجسمات.

وأوضحت المصادر، أنه خلال المناورة تم تفجير مجسم لقارب في بحر شمالي قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" .

وبدوره ذكر الإعلام العبري، أنه نفذ سلاح البحرية "الإسرائيلي" هذا الصباح تجربة على المنظومة الدفاعية في المنطقة الحدودية مع غزة، زاعماً أنها تكللت بالنجاح تكللت بالنجاح.

وذكر شهود عيان أنه منذ ساعات الفجر الأولى شهد بحر قطاع غزة أصوات انفجارات ضخمة ناتجة عن إطلاق زوارق الاحتلال لقذائفها تجاه أهداف في عرض البحر.