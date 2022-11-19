سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19-11-2022

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سعر الدولار في سوريا

شهد سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم السبت 19-11-2022، استقراراً في السوق السوداء، في مطلع التعاملات الصباحية.

وكانت سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم السبت 19-11-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5270 ليرة للشراء، مقابل 5310 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.





سعر اليورو في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 5449 ليرة للشراء، و 5495 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ عام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول، في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.

وأرجع العديد من الخبراء التدهور في قيمة العملة السورية إلى عمليات الدولرة وادخار العملات الأجنبية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري والتي تعيق حركة التصدير إلى خارج البلاد.



