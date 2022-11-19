كوريا الشمالية: إذا استمرت تهديدات الأعداء فسنرد بالأسلحة النووية

أكد رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، أنه إذا استمرت تهديدات الأعداء ضد بلاده، فسوف يلقون رداً بالأسلحة النووية، وبالمواجهة.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي نقلت تصريحات جونغ أون، قال إنّ "قواتنا النووية جاهزة"، مضيفاً أنّ "المواقف المعادية لنا تدفعنا إلى تحسين الردع النووي".

وقال كيم جونغ أون، في وقتٍ سابق، إنّ "الولايات المتحدة هي السبب الجذري للتوترات في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف أنّ "بيونغ يانغ تزيد في قوتها العسكرية للدفاع عن النفس في مواجهة سياسات الولايات المتحدة العدائية والحشد العسكري في كوريا الجنوبية، والذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت سابقاً أنّها ستردّ على التدريبات المشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات عسكريّة "حازمة وساحقة"، وذلك بعد عدد قياسيّ من عمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي أجرتها.

ويُشار إلى أنه أعلنت ​كوريا الجنوبية، صباح السبت، أنّ ​كوريا الشمالية​ أطلقت ما يبدو أنّه ​صاروخ باليستي​ عابر للقارات، بعد يوم من إطلاقها صاروخاً أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز ​الولايات المتحدة​ وجودها الأمني في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنّ الصاروخ هو من النوع الباليستي العابر للقارات، كما يبدو، وهو الصاروخ الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية، كما أنه مصمم على حمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أيّ مكان في الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية، الخميس، صاروخاً باليستياً قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها من "ردود عسكرية أعنف" على التحركات الأميركية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إنّ واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

جدير ذكره أن كوريا الشمالية أكدت، في وقت سابق، أن الدعوة إلى إعلان انتهاء الحرب الكورية سابقة لأوانها، "إذ لا توجد ضمانات بأن ذلك سيؤدي إلى وضع حد للسياسة الأميركية العدائية تجاه بيونغ يانغ".