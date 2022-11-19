الأنظار تتجه غداً إلى قطر ...مارثون كـــــأس العالم 2022 ينطلق لأول مرة من بلد عربي

تتجه الأنظار غداً الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، التي يتوقع أن تكون استثنائية، في ظل جدل لا يزال يدور حولها.

تتزين شوارع قطر بأعلام اثنين وثلاثين دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

منذ الوصول إلى الدوحة، تبدو الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بدءا باستاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح أولا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فتصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة.

وتتوافد الجماهير العربية على قطر تباعا، وتحتشد في مناطق متفرقة بالبلاد، لتبدأ أجواء المونديال مبكرا عن الموعد المنتظر، مع انطلاق احتفالاتهم بهذه البطولة التي يرون أنها أخيرا وضعت الجماهير العربية للساحرة المستديرة في دائرة الضوء، إذ تقام على أرض عربية للمرة الأولى بعد عقود من النسخة الأولى.

ومنذ الإعلان عن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2010، تبدل حال هذا البلد بشكل كبير، ربما أسرع مما كان يتوقعه القطريون أنفسهم، إذ أكد لنا مواطن قطري أن المونديال ساهم في "التعجيل بوتيرة تطوير البنية التحتية" في البلاد.

غزة تستعد للعرض

ومن جانبه أكد محمد حلس رئيس لجنة عرض مباريات كأس العالم "قطر 2022" في صالة سعد صايل بغزة، ومدير وحدة المشاريع في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن اللجنة القطرية طلبت عرض مباريات كأس العالم في قطر ومجلس الشباب والرياضة بغزة أبدى استعداده لذلك.

وأوضح حلس خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أقل واجب تقدمه فلسطين وغزة لقطر هو أن تستضيف عرض مباريات كأس العالم قطر 2022 في صالة "سعد صايل" بمدينة غزة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار رد الجميل لدولة قطر التي تواصل دعمها للشعب الفلسطيني.

ورأى أنه يجب على الجهات الرياضية في قطاع غزة أن تساند قطر في هذا الحدث العالمي البارز، داعياً الفلسطينيين لمساندة المنتخب القطري والمنتخبات العربية في هذا المونديال الاستثنائي والذي يقام على أرض دولة عربية لأول مرة في التاريخ.

تفاصيل عرض المباريات

وأفصح حلس عن أنه سيتم عرض كافة مباريات كأس العالم في صالة سعد صايل الرياضية بمدينة غزة، مشيراً إلى أنه سيبدأ العرض ابتداءً من يوم الأحد 20-11-2022، والذي سيبدأ عند الساعة الرابعة عصراً حيث افتتاح المباريات والساعة السادسة ستكون المباراة الأولى وسيتم عرضها.

وقال:" ستبقى صالة سعد صايل مفتوحة على مدار الساعة، وستكون الصالة متاحة لعرض المباريات حسب جدول المباريات المعلن عنه مسبقاً، لافتاً إلى أنه تم تجهيز هذه الصالة لكي تتسع لعدد 1000 شخص في المباراة الواحدة ومن جميع الفئات"

وأضاف حلس:"سيكون هناك جانب للسيدات للحضور للراغبات في مشاهدة مباريات كأس العالم، بالإضافة لتخصيص مكان لللأشخاص ذوي الإعاقة لحضور المباراة، مبينا ًأنه تم دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة للحضور، بالإضافة توجيه دعوات لكافة النقابات المختلفة ومعهد الأمل للأيتام، حيث قامت المؤسسات الرياضية بالتعاون مع اللجنة القطرية بتوجيه هذه الدعوات.

حضور مجاني

وتابع قائلاً :"حضور المباريات في صالة سعد صايل سيكون "مجاني" ولن يكون هناك أي تذاكر أو ما شابه لدخول الصالة، منوهاً إلى أن شاشة العرض والتي سيعرض عليها المباريات ستكون بعرض 40 متراً، وبارتفاع 9 أمتار وسيكون هناك امتيازات أخرى للجمهور الكريم" .