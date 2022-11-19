من هو أصغر أسترالي في تاريخ كأس العالم؟

يستعد منتخب أستراليا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، والتي تنطلق في قطر غداً الأحد.

ويُشار إلى أنه يلعب المنتخب الأسترالي في مجموعة قوية تضم فرنسا حامل اللقب، والدنمارك التي بلغت نصف نهائي يورو 2021، بجانب تونس.

وتعتمد أستراليا على موهبة يتوقع لها أن تصنع التاريخ في سماء كرة القدم العالمية، وهو أصغر لاعب في استراليا، وهو من اصول عربية، جارانج كول، والمولود في مصر عام ٢٠٠٤.

ووُلد كول لأسرة من جنوب السودان استقرت في مصر قبل عام واحد من ولادته، قبل أن تنتقل لاحقا إلى أستراليا عن طريق الهجرة.

وتألق كول بين صفوف سنترال مارينز الإسترالي وواجه برشلونة الإسباني ونجح في تقديم مستويات رائعة في تلك المباراة الودية.

تألق كول مع مارينز جذب له أنظار عديد الأندية الأوروبية الكبرى ومن بينها برشلونة نفسه، لكنه في النهاية اختار الانتقال لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان قد أعلن فريق نيوكاسل يونايتد في سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٢، عن ضم كول بداية من يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣.

وجدير ذكره أنه يعتبر كول، الذي خاض مباراة دولية وحيدة في مشواره الكروي، أحد النجوم الي تعول عليها بلاده للتأهل في كأس العالم 2022.