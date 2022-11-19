قارة وحيدة غائبة عن كأس العالم 2022.. فمن هي؟

يشارك في كأس العالم 2022 في قطر، 32 منتخبا من 5 قارات مختلفة، بينما تغيب قارة واحدة عن المنافسات التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أنه تأهل إلى مونديال قطر 2022، 6 منتخبات آسيوية، تشمل المنظم قطر و5 فرق أخرى، و5 بلدان أفريقية و13 من قارة أوروبا على رأسها المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

ويشهد المونديال مشاركة 4 منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، و5 من أمريكا الجنوبية بقيادة القطبين البرازيل والأرجنتين.

وتبقى أوقيانوسيا هي القارة الوحيدة التي فشلت في التأهل لمونديال قطر 2022 حيث فقدت مقعدها لصالح المنتخب الكوستاريكي القادم من ملحق "كونكاكاف".

وأقيمت مباراة واحدة في قطر يوم 14 يونيو/ حزيران 2022 بين المنتخبين الكوستاريكي ونظيره النيوزيلندي بطل تصفيات قارة أوقيانوسيا، على آخر مقعد مؤهل إلى كأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكوستاريكي بهدف دون رد وقع عليه المهاجم جويل كامبل لاعب ليون المكسيكي، ليضمن لبلاده مقعدا في كأس العالم ويجعل أوقيانوسيا القارة الغائبة عن مونديال قطر.

جدير ذكره أنه ستلعب كوستاريكا في المجموعة الخامسة القوية لبطولة كأس العالم 2022 بجانب كل من اليابان وألمانيا وإسبانيا.