المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تحذيراً بعد نشر إشاعات بشأن فاجعة "تل الزعتر"

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء أمس الجمعة ، الجميع بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول حريق "تل الزعتر ، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، مشيراً الى ان كل شخص ينشر أي اشاعات يكون تحت طائلة المسئولية القانونية.

وبين المكتب الاعلامي ان النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده ، مهيباً بأبناء شعبنا المساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوز في النشر عبر رابط المكتب الإعلامي الحكومي المرفقة.

وأوضح انه ونظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، تم نشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها.