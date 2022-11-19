سرايا القدس-كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس وتؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، صباح اليوم السبت 19-11-2022، تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس.

وقالت "كتيبة نابلس" في بيان مقتضب لها:"تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة".

وإليكم نص البيان:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..

التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة.

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبة نابلس