بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة بنابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، البلدة القديمة بنابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة حوش العطعوط في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس.

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، حيث أطلق مقاومون النار تجاه جيش الاحتلال وسُمعت أصوات انفجارات متقطعة بالمكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود حسنين عقب اقتحام منزله في حوش العطعوط بالبلدة القديمة بنابلس.

ودفع جيش الإحتلال في أعقاب الاشتباكات بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس لأكثر من ساعة ثم بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من المدينة تحت رصاص المقاومين.





