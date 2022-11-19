شهدت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 19-11-2022، ارتفاعاً على أسعارها وخاصة البندورة، فيما انخفضت أسعار الدجاج وواصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 19-11-2022، كما يلي: