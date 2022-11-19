الطقس: أجواء صافية اليوم وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-11-19، أن يكون الجو صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صاف بوجه عام وباردا ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2022-11-20

يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .