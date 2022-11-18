الخارجية: إنقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية

قالت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، إنه تم إنقاذ 5 فلسطينيين قرب جزيرة كوس اليونانية كانوا على متن القارب الثاني، وأنه لا توجد حالات وفاة بين الفلسطينيين في هذه الحادثة.

وكان تم، مساء الأربعاء الماضي، إنقاذ 10 أشخاص بينهم 4 فلسطينيين كانوا على متن أحد القاربين في بحر إيجه قرب اليونان، في حين تم إنقاذ خمسة فلسطينيين على متن القارب الثاني.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، أن القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، يواصل اتصالاته مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطمئنان عن المواطنين الفلسطينيين الخمس.