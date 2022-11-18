الاحتلال يعتقل فتى فلسطينيًا بعد اعتداء المستوطنين عليه في أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، فتى فلسطينيًا من أريحا (شرق الضفة الغربية)، بعد اعتداء عدد من المستوطنين عليه في طريق المعرّجات، الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الفتى علي محمد مليحات (17 عامًا) في طريق المعرجات، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ما أدى فقدانه الوعي نتيجة إصابته برضوض وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حضرت لاحقًا إلى المكان، واعتقلت الفتى مليحات، بعد منعها طواقم الإسعاف من تقديم العلاج اللازم له.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.

وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.