الإعلام الحكومي: أولى الأولويات التي نعكف عليها هي تقديم رواية كاملة حول حريق جباليا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 م
18 نوفمبر 2022
حريق جباليا
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أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن أولى الأولويات التي تعكف عليها لجنة متابعة العمل الحكومي هو تقديم رواية كاملة حول ملابسات الحادثة.

و أوضح معروف بأن لجان التحقيق في الحادث تعكف على جمع كل المعطيات الميدانية للوصول إلى النتائج.

و بين أن هناك تعاطف دولي للشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا عقب الحادث الأليم، مطالباً من كل الدول العربية تزويد ودعم الدفاع المدني بالمستلزمات اللازمة لمواجهة الكوارث.

و شدد على أهمية ترجمة المواقف الدولية إلى مواقف عملية بإدخال المعدات للدفاع المدني.

و قال معروف: "منذ اللحظات الأولى للحادث نوهنا إلى خطورة الشائعات واعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات."

و أضاف: "ننتظر انتهاء لجنة التحقيق من عملها وسنكون بعدها أمام رواية واضحة للحادث الأليم".

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