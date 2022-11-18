الإعلام الحكومي: أولى الأولويات التي نعكف عليها هي تقديم رواية كاملة حول حريق جباليا

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن أولى الأولويات التي تعكف عليها لجنة متابعة العمل الحكومي هو تقديم رواية كاملة حول ملابسات الحادثة.

و أوضح معروف بأن لجان التحقيق في الحادث تعكف على جمع كل المعطيات الميدانية للوصول إلى النتائج.

و بين أن هناك تعاطف دولي للشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا عقب الحادث الأليم، مطالباً من كل الدول العربية تزويد ودعم الدفاع المدني بالمستلزمات اللازمة لمواجهة الكوارث.

و شدد على أهمية ترجمة المواقف الدولية إلى مواقف عملية بإدخال المعدات للدفاع المدني.

و قال معروف: "منذ اللحظات الأولى للحادث نوهنا إلى خطورة الشائعات واعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات."

و أضاف: "ننتظر انتهاء لجنة التحقيق من عملها وسنكون بعدها أمام رواية واضحة للحادث الأليم".