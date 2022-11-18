بالفيديو أغنية مؤثرة في رثاء ضحايا عائلة أبو ريا (حريق جباليا)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 م
18 نوفمبر 2022
شهداء جباليا.
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