مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في البلدة القديمة بالخليل

أقدم العشرات من المستوطنين، مساء الجمعة، بالاعتداء على منزل المواطن عبد الكريم الجعبري بالقرب من مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين حطموا زجاج العديد من المركبات في المنطقة، وهاجموا منزل الجعبري بالحجارة.

وتزامن ذلك مع اقتحام العشرات من المستوطنين للحرم الإبراهيمي، ومحيطه، وسط انتشار واسع لجيش الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في حارا البلدة القديمة، منها حارة جابر، وواد النصارى، وواد الحصين، ومنطقة الكسارة.

وشوهد عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير مع المستوطنين المقتحمين.

وحول جيش الاحتلال المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، واعتلى العديد من العمارات، وأطلق قنابل غاز باتجاه منازل المواطنين القريبة ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.